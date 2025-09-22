إعلان رقم (1) لقافلة الصمود العالمية

وكالة مهر للأنباء: وجاء في اعلان لقافلة الصمود العالمية: واليوم، انتفضت دول التحرير في العالم وجميع طالبي العدالة ومؤيدي المضطهدين في جميع أنحاء العالم. إن قافلة أصحاب الصمود قد نهضت في آسيا وهي في طريقها إلى الأراضي المحتلة بأهداف محددة مثل إنهاء الحصار عن غزة، وإنهاء الاحتلال، ومساعدة وإنقاذ شعب غزة المظلوم. هذه الحركة تحظى بشعبية كاملة وستتشكل بعيدا عن وجود الحكومات.

الأول هو أنه من الضروري أن ترافق الحكومات الآسيوية هذه القافلة من أجل الحفاظ على مكانتها الاجتماعية والشعبية وتوفير الأمن والدعم التيسيري الآخر لهذه القافلة.

ثانيا، نعلن لجميع دول آسيا، وخاصة دول غرب آسيا، أن هذه القافلة مستقلة وأن من لديه القدرة على عكس نشاطات هذه القافلة أو جذب الموارد المالية لشراء المنتجات والبضائع لدعم موكب أصحاب الصمود (الذي سيمر عبر قناة السويس على محور السفينة المسافرة، وسيبحر إلى غزة في قوارب أصغر في أحد موانئ البحر الأبيض المتوسط) يمكن إضافتها إلى هذه الحركة.

فقط الأشخاص الذين يمكنهم مرافقة هذه القافلة الذين يحلمون بالحرية وروح الاستشهاد ، يمكنهم إعداد أنفسهم لأي حادث ومصاعب مثل الجوع وانعدام الصحة والمرض والموت في نهاية المطاف.

وفي هذا الصدد، أرى أنه من الضروري لجميع البشر، بما في ذلك الإعلام والدول الآسيوية والمدونين والصحفيين الذين لديهم القدرة على دعوة الناس وجذب الاستثمارات، والتواجد في هذه القافلة، أن يعكس الحركة التدريجية لقافلة صحابة الصمود وسفينة إنقاذ آسيا

في النهاية، بعون الله سبحانه وتعالى والقوى الروحية للشعوب الآسيوية، سنذهب إلى البحر وندعم علم "الإنسان والإنسانية حيا"، وبهذه الطريقة نحتاج إلى مليارات الصلوات لكم أيها الأمم الآسيوية.

إن انتصار تلك الشعوب المحبة للحرية في العالم والعالم هو انتصار لجميع الأمم والشعوب على أمل الله والحرية.

"وسیعلم الذین ظلموا اَیّ منقلب ینقلبون."