نائب رئيس البرلمان: إيران لا تسعى للحرب لكنها سترد بقوة على أي عدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي حميد رضا حاجي بابائي اننا لا نريد الحرب لكن ان تعرضت ايران لهجوم، فان ردنا سيبعث على الندم ونعتبر كل مكان ينطلق منه الهجوم او يسند القوات الامريكية، هدفا مشروعا.

واضاف حاجي بابائي في ملتقى اليوم الخميس بمدينة همدان ان موقف ايران الحازم أمام اي هجوم عسكري، دفع ببعض الدول لنصح امريكا بالا تدخل في اشتباك مع ايران.

وفي معرض اشارته الى القوة الصاروخية والمسيرات الايرانية والجهوزية التامة للقوات المسلحة للرد ردا ماحقا على اي عدوان من جانب العدو قال ان ترامب عوقب هذا العام مرتين من قبل ايران، وان اراد القيام بعمل ما، فانه سيعاقب للمرة الثالثة.

