عراقجي: نتنياهو جلب دمارا وعزلة غير مسبوقين على "إسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي، وزير خارجية ايران، تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس بمناسبة رأس السنة العبرية.

نص هذه التدوينة هو كما يلي:

"لقد جلب نتنياهو، رغم ادعاءاته بالنصر، دمارًا وعزلةً غير مسبوقين على إسرائيل.

لم يسبق أن حظي الكيان الاسرائيلي الإجرامي بمثل هذا الكراهية في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالم. إنه لأمرٌ حقير أن يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين باسم اليهودية واليهود، مما يشوه صورة جميع اليهود.

ومن المشجع أن عددًا متزايدًا من اليهود يحتجون علنًا على هذه الإساءة لدينهم، ويطالبون بوضع حدٍّ لهذه الإساءة التي يرتكبها مجرمون الحرب المطلوبون للعدالة.

يجب على العالم أن يدعم جهودهم لمنع نتنياهو من تشبيه الدين الإلهي بأيديولوجية دنيئة وقاتلة قائمة على العنصرية والتهجير.

بمناسبة حلول رأس السنة اليهودية، أتقدم بأحرّ التهاني إلى إخوتي اليهود الإيرانيين، وجميع أتباع تعاليم موسى (عليه السلام) المخلصين، وأُقدّر أذرعهم المفتوحة للسلام.

(عام سعيد)