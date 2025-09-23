وزير الاتصالات الإيراني: التعاون التكنولوجي مع الصين شراكة استراتيجية

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في احتفال أقامته سفارة الصين بطهران بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، حيث شدد على أهمية العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في المجالات المستقبلية للتكنولوجيا الرقمية.

وأشار الوزير إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية بين إيران والصين على امتداد طريق الحرير القديم، مؤكداً أن هذه العلاقات تشهد اليوم تطوراً غير مسبوق في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أرست دعائمها قيادتا البلدين.

ووصف اللقاء الأخير بين رئيسي البلدين بأنه «تجسيد واضح للإرادة المشتركة لتعزيز التعاون»، مضيفاً أن التشديد على التنفيذ الكامل لبرنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاماً، يمثل خارطة طريق واضحة لمستقبل مشترك يقوم على التعاون الواسع والمستدام بين طهران وبكين.

