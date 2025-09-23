حضور عراقجي في منتدى الحضارات القديمة باستضافة اليونان في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر الاجتماع وزراء خارجية إيران ومصر واليونان والعراق والمكسيك وبوليفيا وبيرو وأرمينيا والصين.

وأكد عراقجي خلال الاجتماع أن التطورات في التصوير عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والأرشفة الرقمية تُحدث تطورات واسعة النطاق، وتُتيح لنا البحث عن فصول تاريخنا الضائعة وحفظها بدقة غير مسبوقة.

وتابع: "ينبغي أن يدعم هذا الاجتماع هذه الأدوات، وأن يُعزز التعاون التقني والعلمي المشترك، وأن يُنشئ اتحادًا رقميًا لتوثيق تراثنا الجماعي وحفظه للأجيال القادمة".

وتفتتح المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025. وقد اقترح للمناقشة العامة في الدورة الثمانين موضوع "معا نحقق الأفضل: ثمانون عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

