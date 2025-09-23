عراقجي يلتقي نظرائه في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية بلادنا، بنظرائه وأجرى محادثات معهم على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال لقاءاته مع محيي الدين أحمد سالم، وزير خارجية السودان، والسيد بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، ورادوسلاف سيكورسكي، وزير خارجية بولندا، وبدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، استعرض عراقجي آخر التطورات في المنطقة والعالم.

محادثات ومشاورات مع وزير خارجية السودان

جرى خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران والسودان، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات التي تهم البلدين، بما في ذلك مجالات الاقتصاد والتجارة، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والتعدين.

كما ناقش اللقاء أهمية تعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة، لا سيما الإبادة الجماعية الفلسطينية، وحملات الكيان الصهيوني العدوانية ضد الدول الإسلامية.

وقدّم وزير الخارجية السوداني تقريرًا حول آخر المستجدات في السودان، مؤكدًا عزم بلاده على مواجهة انعدام الأمن والتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية حتى تحقيق السلام والاستقرار الشاملين.

محادثات ومشاورات مع وزير الخارجية العماني

ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان، والتطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في فلسطين المحتلة، وضرورة التحرك العالمي لوقف الإبادة الجماعية الفلسطينية، ومحاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني ومعاقبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول القضية النووية الإيرانية.

وأكد وزير خارجية بلادنا أهمية مسؤولية الأطراف الأوروبية وتقديرها للنهج المسؤول الذي تتبعه إيران تجاه القضية النووية، مشددًا على ضرورة التزام الأطراف الغربية برفع العقوبات الجائرة المفروضة على إيران، محذرًا من عواقب أي سوء تقدير بشأن القضية النووية الإيرانية.

النقاش والتشاور مع وزير الخارجية البولندي

بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ناقش الاجتماع قضايا تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، بما في ذلك الصراع الأوكراني والتطورات في منطقة غرب آسيا.

وأشار وزير الخارجية إلى النهج الخاطئ للدول الأوروبية الثلاث تجاه القضية النووية الإيرانية، مؤكدًا على ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها وتجنب تعقيد الوضع.

واعتبر عراقجي الهجوم العدواني من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، وإلحاق الضرر بالمنشآت النووية السلمية لبلادنا، اعتداءً غير مسبوق على سيادة القانون، ومؤشرًا خطيرًا على سيادة قانون الغابة في العلاقات الدولية. وفي معرض إشارته إلى آثار وعواقب أي لامبالاة إزاء انتشار مثل هذه الانتهاكات للقانون، دعا جميع البلدان إلى الالتزام بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

