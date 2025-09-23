الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسم توديع رسمية أُقيمت بحضور محمدرضا عارف، النائب الأول للرئيس، وحجة الإسلام والمسلمین محسن قمي، معاون شؤون الاتصالات الدولية في مكتب قائد الثورة الإسلامية، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس پزشکیان كلمة إيران أمام الجمعية العامة، كما سيجري لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين والأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح مهدی سنایی، المستشار السياسي للرئيس، أن برنامج الزيارة يشمل أيضاً جلسات مع مراكز الفكر، وبعض الهيئات الدولية، فضلاً عن لقاء مع أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في الولايات المتحدة.

/انتهى/