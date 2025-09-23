  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٤٥ ص

الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

الرئيس الإيراني يغادر طهران متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

غادر الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، صباح اليوم الثلاثاء (23 سبتمبر 2025)، العاصمة طهران متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة وإلقاء كلمة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مراسم توديع رسمية أُقيمت بحضور محمدرضا عارف، النائب الأول للرئيس، وحجة الإسلام والمسلمین محسن قمي، معاون شؤون الاتصالات الدولية في مكتب قائد الثورة الإسلامية، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس پزشکیان كلمة إيران أمام الجمعية العامة، كما سيجري لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين والأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح مهدی سنایی، المستشار السياسي للرئيس، أن برنامج الزيارة يشمل أيضاً جلسات مع مراكز الفكر، وبعض الهيئات الدولية، فضلاً عن لقاء مع أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في الولايات المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1962989
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات