عراقجي: على الدول الأوروبية الثلاث الامتناع عن استغلال مجلس الأمن للضغط على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، الذي يزور نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى اليوم الاثنين، وزيرة الخارجية النمساوية بيتينا رايزنجر.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران والنمسا والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الخارجية الايراني على مسؤولية جميع الحكومات في إدانة الهجمات غير القانونية التي شنها الكيان الصهيوني وأمريكا على المنشآت النووية الإيرانية، وشدد على ضرورة أن تمتنع الدول الأوروبية الثلاث والدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن الدولي، إدراكًا منها لمسؤولياتها وعواقب أي عمل غير قانوني، عن استغلال المجلس كأداة للضغط على إيران.

بدورها أكدت وزير الخارجية النمساوي على أهمية مواصلة النهج الدبلوماسي لحل القضايا الدولية، معلنة استعداد بلادها لأي مساعدة في هذا الصدد.