قائد الثورة الاسلامية سيُلقي كلمةً بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيُلقي قائد الثورة الإسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي كلمةً للشعب قريبًا حول قضايا الساعة في إيران والمنطقة والعالم بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس.

/انتهى/