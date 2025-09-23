  1. الدولية
اسقاط 81 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 81 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي اعترضت وأسقطت مسيرات جوية أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو.

وكتب العمدة عبر قناته على تلغرام اليوم: "تصدت منظومات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية، لهجوم شنته طائرات بدون طيار معادية حاولت مهاجمة موسكو".

ووفقا للعمدة، تم إسقاط 17 طائرة مسيرة حاولت مهاجمة موسكو يوم الاثنين.

ويستهدف المسلحون الأوكرانيون بشكل يومي، المرافق المدنية الروسية بالطائرات المسيرة وكذلك مواقع ومنشآت الطاقة والأحياء السكنية.

