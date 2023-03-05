صربيا تنفي أنباء عن إرسالها أسلحة لأوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال فوتشيتش للصحفيين أثناء زيارته إلى قطر: "يدور الحديث عن أكاذيب صريحة. لا تزود صربيا أحدا بالأسلحة. تقوم صربيا بإنتاج وبيع الذخيرة. ويوجد لدينا العديد من المصانع الدفاعية. عندما تنتج الذخيرة، فإنها تصل بالتزام إلى منطقة نزاع أو أزمة. لم نبع ولو وحدة واحدة من الأسلحة أو المعدات أو الذخيرة لا لأوكرانيا ولا لروسيا".

وذكر أن المنتجات الدفاعية الصربية لا تورد إلا للمستخدمين المصرح بهم أي الدول دون قيود دولية.

وأضاف: "يقال إننا قمنا بتصديرها عبر تركيا. مع العلم أنه يوجد هناك احتمال لإرسال بعض المنتجات إلى أي من طرفي النزاع، وأنه لم يعد من الممكن تصدير الذخيرة التي تم بيعها إلى تركيا. ماذا تريد منا أكثر من ذلك؟".

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس الماضي، بأن روسيا دعت صربيا لتوضيح الوضع حول التوريد المحتمل للأسلحة من صربيا إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحديث يدور عن موضوع مهم للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية.

المصدر: نوفوستي

/انتهى/