الرئيس البرازيلي: لا شيء يمكن أن يبرر الإبادة المستمرة في قطاع غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، قال في كلمته امام اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة: سلطة الأمم المتحدة على المحك ونشهد زيادة في تنازل النظام الدولي لسياسة القوة، مشيرا إلى ان الديمقراطية تفشل عندما تحمل المهاجرين مسؤولية كل شرور العالم.

واضاف لولا دا سيلفا: التدخلات الأحادية الجانب أصبحت هي السمة الطاغية في السياسات الدولية.

واكد لولا دا سيلفا: القيم التي تأسست عليها الأمم المتحدة تحت تهديد غير مسبوق ولا يمكن تحقيق السلام مع وجود إفلات من العقاب، سلطة الأمم المتحدة على المحك في ظل تقاعس المجتمع الدولي في الدفاع عن السلام.

وحول غزة قال لولا دا سيلفا: لا شيء يمكن أن يبرر الإبادة المستمرة في قطاع غزة، الجوع يستخدم سلاحاً في غزة وتهجير الفلسطينيين من منازلهم يتواصل.

واضاف: عشرات الآلاف من الأطفال والنساء دفنوا في غزة والقانون الدولي وأسطورة الأخلاق الغربية تم دفنها هناك أيضاً.

وحول عدم منح امريكا تأشيرة لرئيس السلطة الفلسطينية قال: مؤسف أن تمنع الدولة المضيفة الرئيس محمود عباس من الجلوس في مقعد فلسطين بهذا الاجتماع.

وتابع الرئيس البرازيلي: الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء وسيتمكن من البقاء فقط في دولته المستقلة.