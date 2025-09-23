عقد محادثات بين ايران والترويكا الأوروبية في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، الذي سافر إلى نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة، التقى وأجرى محادثات هذا الصباح مع وزراء خارجية المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.



في هذا الاجتماع المشترك، الذي حضرته أيضًا السيدة كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تم استعراض مسار المحادثات التي جرت خلال الشهر الماضي لإيجاد حلول دبلوماسية للقضية النووية الإيرانية ومنع تصعيد التوتر.



وفي معرض شرحه لمواقف إيران المبدئية وخطواتها العملية خلال الأشهر القليلة الماضية لإزالة أي شكوك أو أعذار بشأن البرنامج النووي الإيراني، وصف وزير الخارجية الايراني الهجمات غير القانونية والإجرامية على إيران وإلحاق الضرر بالمنشآت النووية بأنها نقطة مظلمة وخطيرة في تاريخ نظام منع الانتشار النووي. في إشارة إلى الخطوة الإيرانية الأخيرة المسؤولة بإبرام تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوفاء بالتزامات إيران المتعلقة بالضمانات في ظل الوضع الجديد، أكد عراقجي على ضرورة اتخاذ إجراءات متبادلة ومسؤولة من قبل الأطراف الأوروبية في هذا الصدد.



في هذا الاجتماع، وبالنظر إلى الإجراء غير المبرر وغير القانوني المتمثل في بدء عملية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن ، طُرحت بعض الأفكار والمقترحات لمواصلة الجهود الدبلوماسية، وتقرر مواصلة المشاورات مع جميع الأطراف المعنية.