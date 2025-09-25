الرئيس الايراني سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس مسعود بزشكيان سيلتقي رئيس بوليفيا ويجري محادثات معه خلال زيارته لنيويورك، وذلك في مقر إقامة رئيس الجمهورية.

بعد ذلك، سيلتقي رئيس الجمهورية الأمين العام للأمم المتحدة ويجري محادثات معه في مقر إقامته. وستتناول المحادثات القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بما في ذلك العدوان الأمريكي الاسرائيلي على إيران، والتصعيد الأمريكي الأوروبي المستمر للتوتر وتهميش الأنشطة النووية السلمية الإيرانية، بالإضافة إلى الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة المعلقة على إيران.

كما سيجري رئيس الجمهورية عدة مقابلات إعلامية، حيث سيتحدث أولاً مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية في مقر إقامته، ثم مع قناة العربية.