الرئيس بزشكيان يجري حوارا مع قناة فوكس نيوز عن مواقف إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مسعود بزشكيان، خلال حضوره في نيويورك لحضور وإلقاء كلمة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مواقف بلادنا تجاه أهم القضايا المحلية والإقليمية والدولية في مقابلة مفصلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية.

كما أوضح مواقف إيران تجاه أهم القضايا المحلية والدولية في مقابلة أخرى مع قناة العربي القطرية.

سيتم نشر النص الكامل لهذه المقابلات قريبًا على الموقع الإلكتروني للرئاسة.

وواصل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي توجه إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لقاءاته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر هذه المنظمة الدولية، ووقع على سجل الأمم المتحدة التذكاري.

وفي اليوم الثاني من الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، شرح بزشكيان آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحضور قادة وممثلين رفيعي المستوى من دول العالم، ثم التقى وتحدث مع عدد من نظرائه.

بعد إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الرئيس فورًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الأمم المتحدة، وتحدث معه.

كما التقى بزشكيان برئيسي سويسرا وفنلندا، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس وزراء النرويج، وعدد من النشطاء المناهضين للحرب في مقر إقامته، وأجرى معهم محادثات. كما التقى الرئيس بالرئيس البوليفي لويس آرسي كاتاكورا.

