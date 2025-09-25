  1. الدولية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية يشارك في اجتماع رابطة الذرة العالمية

عُقد اجتماع رابطة الذرة العالمية في العاصمة الروسية موسكو وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء البعثات الاجنبية بمن فيهم مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الكرمين ان الاجتماع عقد بعد ظهر اليوم الخميس بوصفه جزء من تظاهرة "الاسبوع العالمي للذرة" وبمناسبة الذكرى الـ 80 لتاسيس الصناعة النووية في روسيا.

وشارك في الاجتماع ايضا كل من رئيس بلاروسيا الكسندر لوكاشنيكو ورئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان ورئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد ومساعد رئيس وزراء اوزبكستان جمشيد خوجايف ورئيس ميانمار مين انغ هلينغ والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي والمدير العام لشركة روس اتم الروسية الحكومية الكسي ليخاتشف.

وفي ختام الاجتماع، زار رؤساء الوفود الاجنبية متحف الذرة بعنوان "الذرة – المستقبل" والذي اقيم في مجموعة فدنخا للمعارض بموسكو.

