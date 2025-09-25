ردا على وزير الطاقة الأمريكي .. اسلامي: طهران لا تتلقى الأوامر من أحد

وأفادت وکالة مهر للأنباء بأن إسلامی قال فی مقابلة مع قناة "روسیا الیوم" تعلیقاً على تصریحات وزیر الطاقة الأمیرکی: "نحن لا نتلقى أوامر من أحد، وکلام وزیر الطاقة الأمیرکی لا قیمة له بالنسبة لنا".

وأضاف: "لقد ألحقوا الضرر ببلادنا عبر الضغوط والقوة، من خلال العقوبات والاعتداءات والحروب والصراعات والمؤامرات، لکننا سنواصل مسارنا".

وأوضح رئیس منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة أن "البرنامج النووی الإیرانی واضح المعالم، والوکالة الدولیة للطاقة الذریة تفرض أشد أنواع الرقابة، ولم یرد حتى الآن أی تقریر یشیر إلى انحراف".

وأشار إلى أن "البرنامج النووی الإیرانی سلمی بالکامل، وجمیع المواد والمنتجات التی نحتاجها یتم إنتاجها محلیاً".

وکان وزیر الطاقة الأمیرکی، کریس رایت، قد زعم فی کلمته أمام المؤتمر السنوی للوکالة الدولیة للطاقة الذریة، أن برنامج التخصیب الإیرانی یجب أن یُلغى بالکامل، قائلاً: "إذا لم یکن هذا الأمر واضحاً بما فیه الکفایة من قبل، فأعید هنا التأکید على موقف الولایات المتحدة: مسار الأسلحة النوویة الإیرانیة، بما فی ذلک تخصیب الیورانیوم وقدرات إعادة معالجة البلوتونیوم، یجب أن یُمحى تماماً".