أزمات معيشية خانقة في السويداء: انقطاع المياه وتوقف الأفران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مصدر مطلع، أنّ مراكز الإيواء داخل مدينة السويداء، وعددها 21 مركزاً، انقطع عنها ضخ المياه بالكامل، حيث يقيم فيها الأهالي المهجرون من قراهم، التي لا تزال تحت سيطرة القوات التابعة للسلطة الانتقالية.

وأوضح المصدر أن المشكلة لا تقتصر على هذه المراكز، بل تشمل عموم مدن وقرى المدينة، ويرجع السبب لصعوبة إيصال المياه في ظل النقص الحاد في المحروقات وانقطاع الكهرباء.

وفي موازاة ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا عن تفاقم أزمة الخبز في المدينة، مع توقف غالبية الأفران العامة عن العمل لليوم الرابع على التوالي، بسبب نفاد مادة الطحين وعدم وصول أي توريدات جديدة، ما فاقم من معاناة الأهالي في تأمين الخبز.

وشمل التوقف أفران مدن السويداء وشهبا وصلخد، إضافةً إلى عدد من الأفران الخاصة التي لم توزع الخبز نهائياً اليوم.

وتأتي هذه الأزمة، في سياق انقطاع توريدات القمح عن المدينة، منذ فرض الحصار عليها منتصف تموز/يوليو الماضي.

ومنذ ذلك الحين، باتت الأفران تعتمد بشكلٍ كامل على المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي عبر الهلال الأحمر، إلا أن هذه الكميات لا تغطي سوى نصف الحاجة اليومية التي تتجاوز 120 طناً، ما يضع ضغطاً هائلاً على الأفران العاملة.

