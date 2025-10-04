تحديد سبب تحطم مروحية الهلال الاحمر في لرستان حسب التقارير الأولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي بازوكي في مقابلة صحفية ان "طائرة هليكوبتر تابعة للهلال الأحمر كانت قد أُرسلت من كرمانشاه لإنقاذ متسلقة جبال في قمة سن بَران بسلسلة جبال أشترانكوه، خرجت من نطاق الاتصال اللاسلكي، وقد تمّ إرسال فرق الإنقاذ المتخصصة إلى الموقع فورا".

وأضاف: "فور تلقي البلاغ، أرسل مركز التحكم والتنسيق للعمليات فرق الإنقاذ الجبلية إلى المنطقة ولكن بسبب صعوبة الطريق والارتفاع الكبير وسوء الأحوال الجوية، تم وضع نقل الفرق العملياتية عبر المروحيات على جدول الأعمال".

وتابع بازوكي: "تحطمت مروحية الإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر بعد أن كانت تحلق باتجاه المرتفعات وبالقرب من ملجأ جال كبود وأظهرت التحقيقات الأولية أنها فقدت توازنها أثناء الهبوط واصطدمت بالجبل".

وصرح المدير العام لإدارة الأزمات في لرستان: "أسفر الحادث عن وفاة الطيار ومساعده، وإصابة سبعة ركاب آخرين. ومنذ صباح اليوم، نُقل أربعة أشخاص إلى أسفل الجبل، ثم إلى مراكز طبية بواسطة طائرات الإنقاذ".

يذكر ان مروحية تابعة للهلال الأحمر تعرضت لحادث مساء الجمعة أثناء عملية البحث عن متسلقة جبال كانت قد فقدت على جبل سان بران في مرتفعات أشترانكوه التابعة لمدينة أزنا (بمحافظة لرستان غرب ايران)، ما ادى الى تحطمها.

/انتهى/