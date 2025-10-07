سوريا: اشتباكات عنيفة بين "قسد" وقوات الجولاني في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وكالة أنباء "هاوار" التابعة لـ"قسد" أنّ عدداً من المحتجين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة إطلاق غازات مسيلة للدموع خلال التظاهرات - احتجاجاً على إغلاق منافذ الحيين من قبل الأمن العام - مؤكّدة أنّ القوات الحكومية قصفت الحيين بقذائف الهاون.

في المقابل، أفادت "الإخبارية السورية" ووكالة "سانا" الرسمية بأنّ "قسد" استهدفت حواجز للأمن الداخلي في محيط الحيين، ما أدّى إلى مقتل عنصر وإصابة 3 آخرين من قوى الأمن الداخلي، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين عند جسر العوارض بعد استهداف المنطقة بالرشاشات الثقيلة.

وأوضحت الوسيلتان أنّ "قسد" واصلت قصف الأحياء السكنية في محيط الحيين بالهاون والرشاشات الثقيلة، فيما أمّنت قوات الأمن الداخلي خروج عدد من العائلات حفاظاً على سلامتهم.

كما أشارت "سانا" إلى تحركات لقوات الجولاني في إطار خطة لإعادة الانتشار على محاور شمال وشمال شرق سوريا بعد اعتداءات متكرّرة من "قسد".

وردّت "قسد"، مؤكّدة أنّ ما يحدث في حلب هو نتيجة مباشرة لاستفزازات فصائل الحكومة المؤقتة ومحاولاتها التوغل بالدبابات، نافيةً المزاعم الإعلامية التي تشير إلى استهدافها لحواجز مسلحي حكومة دمشق.

وأضافت أنّ الأحداث في حيي الأشرفية والشيخ مقصود هي نتيجة سلسلة من الهجمات المتكرّرة من فصائل حكومة دمشق ضد المدنيين، محذّرةً من محاولات هذه الفصائل التوغل بالدبابات والمدرعات واستهداف الأحياء السكنية بقذائف الهاون والطائرات المسيّرة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت مصادر سورية، بأن قوات الأمن العام أغلقت كل منافذ حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وأضافت المصادر أنّ قوات الأمن العام أبلغت أهالي الحيين "أن من يخرج لا يمكنه العودة".

