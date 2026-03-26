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٢٦‏/٠٣‏/٢٠٢٦، ٥:١٥ م

تضرر اكثر من 87 الف وحدة سكنية وتجارية منذ بدء العدوان الصهيوني الامريكي

تضرر اكثر من 87 الف وحدة سكنية وتجارية منذ بدء العدوان الصهيوني الامريكي

اعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر بير حسين كوليوند ان 87 الفا و 294 وحدة مدنية بما فيها 66 الفا و 261 وحدة سكنية و 20 الفا و 127 وحدة تجارية تضررت بشكل جاد او دمرت بالكامل منذ بدء العدوان الصهيوني والامريكي على ايران ولغاية اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال كوليوندي في تصريح صحفي ان معظم هذه المواقع المدنية المتضررة والمدمرة متعلقة بمحافظة طهران وهذا يشير الى كثافة الهجمات على العاصمة.واكد انه على النقيض من جميع القوانين الدولية، فقد تضررت المراكز الدوائية والعلاجية والصحية والطوارئ جراء هذه الهجمات اذ يصل عددها الى 289 مركزا.

واوضح ان 600 مدرسة و 17 مركزا للهلال الاحمر تعرضت بشكل مباشر ودمرت بالكامل او تضررت بشكل جاد ولم تعد قابلة للاستفادة، مؤكد ان ذلك يشير الى ان عدوان العدو لم يطل المراكز العسكرية فقط.

وتابع ان هذه الهجمات استهدفت ثلاث طائرات مروحية للاغاثة و 48 سيارة اغاثة بما فيها سيارات الاسعاف وسيارات اغاثية، مشيرا الى ان 14 من رجال الانقاذ والاغاثة اصيبوا واستشهد شخص واحد منهم.

وقال ان جميع مستندات ووثائق هذه الهجمات والاحصاءات ارسلت الى الصليب الاحمر الدولي للبت فيها.

رمز الخبر 1969518
محمدرضا غفاری

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