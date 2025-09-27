وزير الدفاع الباكستاني: إسلام آباد تلعب دورا في تخفيف التوترات بين طهران وواشنطن

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال خواجة محمد آصف، متحدثًا لشبكة جيو الباكستانية، عقب كلمة رئيس وزراء بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، إنه لحسن الحظ، شهدت علاقاتنا مع إيران تقدمًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

وأضاف: "علاقات باكستان مع إيران وثيقة وأخوية، ونعتقد أنه إذا كان هناك سوء فهم في بعض القضايا، فقد تم حله بإدارة البلدين الجارين".

وفي إشارة إلى اللقاء الرسمي بين شهباز شريف ودونالد ترامب في البيت الأبيض وجهود إسلام آباد للمساعدة في تحقيق السلام الإقليمي، قال وزير الدفاع الباكستاني: "هناك احتمال أن تلعب باكستان دورًا في المساعدة على تهدئة التوترات بين إيران والولايات المتحدة".

في الأسبوع الماضي، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة والمشاورات مع واشنطن بشأن المساعدة في تهدئة التوترات، قائلاً: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية شقيقة لنا، والحفاظ على علاقات راسخة مع هذه الدولة المجاورة يُعدّ أحد الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لإسلام آباد".

وأضاف شفقت علي خان: "ستواصل باكستان دورها في دعم الدبلوماسية والمساعدة في تهدئة الوضع الراهن في المنطقة، وسنبذل قصارى جهدنا".

/انتهى/