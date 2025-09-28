الخارجية ترفض الافتراءات على وحدة أراضي إيران الواردة في بيان مجلس تعاون الخليج الفارسي وبريطانيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، الادعاءات الواهية الواردة في البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي والمملكة المتحدة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، مؤكدًا سيادة إيران غير المتنازع عليها على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أراضي البلاد، وصرح بأن هذه الجزر كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من أراضي إيران، وأن تكرار الادعاءات الواهية في البيانات السياسية لن يغير أي حقائق جغرافية أو تاريخية أو قانونية.

كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية التصريحات التدخلية الواردة في البيان المذكور، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ أي إجراء ضروري لضمان السلامة والأمن في هذه الجزر الإيرانية وحماية مصالح البلاد داخل حدودها، بما يتماشى مع ممارسة حقوقها السيادية.

وأضاف بقائي: "من الأجدى أن يقوم مجلس تعاون الخليج الفارسي، بدلاً من تكرار الادعاءات التي لا أساس لها وتوفير التدخل المدمر للأطراف التي تسببت سياساتها ووجودها في عدم الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي، بتعزيز الجهود الإقليمية لتطوير التعاون من أجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين دول المنطقة وعدم السماح لأطراف مثل بريطانيا، التي تعتبر سياساتها الإقليمية مزعزعة للاستقرار بطبيعتها، بالتدخل في الشؤون الإقليمية".

