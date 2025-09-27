الرئيس العراقي: إيران أكدت مرارًا وتكرارًا أنها لا تنوي إطلاقًا امتلاك أسلحة نووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في مقابلة مع قناة فرانس 24: "إن الوضع المأساوي في غزة، مع سفك دماء الأطفال والمدنيين ونقص الغذاء والدواء، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد".

وأشار إلى أن "الجميع في المنطقة قلقون بشأن الهجمات الإسرائيلية، وأن الحل الصحيح لإحلال السلام والاستقرار يكمن بالدرجة الأولى في وقف الأعمال العدائية".

وأضاف أن "استمرار أو انسحاب القوات الأمريكية في العراق قائم على اتفاق بين العراق والولايات المتحدة".

وقال رشيد: "لقد وصلنا الآن إلى مرحلة في العراق لم تعد فيها الحاجة لوجود قوات متعددة الجنسيات أو أمريكية لفترة طويلة، وبالطبع القرار النهائي بشأن موعد الانسحاب يعود للطرفين".

وأشار إلى أن "داعش قد هُزم بشكل حاسم، وجميع حدودنا تحت السيطرة، ونراقب تحركات أي تنظيم إرهابي في المنطقة".

وأكد الرئيس العراقي: "نسعى لإغلاق مخيم الهول، لأن استمرار وجوده على الحدود يُشكل تهديدًا خطيرًا لسوريا والعراق، وربما حتى لتركيا".

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، تابع: "نأمل ألا تتكرر الهجمات الإسرائيلية أو الأمريكية على المنشآت الإيرانية، وقد أكد الجانب الإيراني مرارًا وتكرارًا أنه لا ينوي امتلاك أسلحة نووية على الإطلاق".

وأشار إلى أن "قوات الحشد الشعبي جزء من قوات الأمن العراقية التي شُكّلت لمحاربة داعش والإرهاب".

وأوضح الرئيس العراقي أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على تواصل وحوار دائمين، وقد اتُخذ قرار نهائي مؤخرًا بشأن صادرات النفط".

وأكد: "نعمل جاهدين لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وديمقراطية، وأن تُشرف عليها عدد من الجهات".

