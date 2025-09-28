زيارة المبعوث الخاص الباكستاني للشؤون الأفغانية إلى إيران؛ والتطورات الإقليمية محور المباحثات

أفادت وكالة مهر للأنباء يوم الأحد، أن صادق خان، الذي وصل إلى طهران قبل ساعات، من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في البلاد.

ومن المقرر أن يتناول جدول أعمال زيارة المبعوث الباكستاني الخاص إلى إيران آخر التطورات في المنطقة، مع التركيز على أفغانستان وسبل توسيع التعاون الثنائي.

وقد التقى المبعوثون الخاصون للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بشأن أفغانستان لمدة يومين في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان.

كما عُقد قبل يومين، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماع مشترك لوزراء خارجية إيران والصين وباكستان وروسيا في نيويورك، ركز على أفغانستان.

