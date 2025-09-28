  1. الاقلیمیة
زيارة المبعوث الخاص الباكستاني للشؤون الأفغانية إلى إيران؛ والتطورات الإقليمية محور المباحثات

توجه "محمد صادق خان" المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الأفغانية إلى طهران للقاء والتشاور مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن آخر التطورات في المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء يوم الأحد، أن صادق خان، الذي وصل إلى طهران قبل ساعات، من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين في البلاد.

ومن المقرر أن يتناول جدول أعمال زيارة المبعوث الباكستاني الخاص إلى إيران آخر التطورات في المنطقة، مع التركيز على أفغانستان وسبل توسيع التعاون الثنائي.

وقد التقى المبعوثون الخاصون للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بشأن أفغانستان لمدة يومين في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان.

كما عُقد قبل يومين، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماع مشترك لوزراء خارجية إيران والصين وباكستان وروسيا في نيويورك، ركز على أفغانستان.

