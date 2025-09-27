إسلامي: إيران ملتزمة بالحوار وكان ينبغي للوكالة أن تدين الهجمات على منشآتنا النووية

أفادت وكالة مهر للأنباء يوم السبت، أكد محمد إسلامي في مقابلة مع سبوتنيك على هامش الأسبوع الدولي للطاقة الذرية في موسكو، أن على الولايات المتحدة إثبات استعدادها للحوار.

وأضاف: "المهم هو أن تكون المفاوضات حوارًا واتفاقًا. إذا أعلنت منذ البداية أن نتيجة المفاوضات يجب أن تكون هذا أو ذاك، فهي ليست مفاوضات. للمفاوضات أجندة، وأن الحوار يُعقد ويُتخذ قرار مشترك على أساس نهج متوازن ومتناسب وعادل".

وأضاف إسلامي: "هذه هي سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإذا أعلن أحد ما شيئًا، فعليه إظهار إرادته واستعداده لتنفيذه".

وبخصوص الهجمات الأمريكية العدوانية الأخيرة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، قال: "إذا لم يُدينوها، فكيف لنا أن نثق بهم؟ هذا يتعلق بأمننا القومي. يضمن قانون برلماننا الأمن، لكن الوكالة مُلزمة قانونًا بإدانة هذه الهجمات. لقد أرسلنا رسالة رسمية وأبلغنا الوكالة". وفقًا للنظام الأساسي للوكالة ونظام الضمانات، أبلغنا عن هذه المسألة، وكان ينبغي على الوكالة تأكيدها وإدانتها، وعدم الإدانة يُشير إلى انعدام الثقة.

وقال إسلامي: "قانون برلماننا واضح، ولن يُستأنف هذا التعاون إلا بعد استيفاء شروطه. كما أن وزارة خارجيتنا وضعت شروطًا، ويجب أن تستند المفاوضات التي أجرتها والاتفاق الذي توصلت إليه مع الوكالة إلى هذه الشروط وأن يكون أساس عملها".

