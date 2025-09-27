لاريجاني يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استمرارًا لمشاوراته الدبلوماسية في بيروت، التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بعد ظهر اليوم السبت، رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، وأجرى مشاورات معه.

وكان لاريجاني قد التقى في وقت سابق من اليوم برئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وناقش معه، ووصف النقاش بأنه بناء.

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى بيروت صباح اليوم للمشاركة في مراسم تأبين شهداء مقاومة حزب الله اللبناني.

وكان لاريجاني قد قال في تصريحات صحفية لدى وصوله: "أنا سعيد بزيارتي مجدداً إلى لبنان، فنحن شعبان تجمعنا علاقات تاريخية وصداقة راسخة". وأضاف أنّ الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو المشاركة في المراسم التي تعقد تكريماً لشهداء لبنان الذين ضحّوا دفاعاً عن وطنهم، وفي مقدمتهم الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين.

وأشار لاريجاني إلى أنّ المنطقة شهدت تطورات كبيرة بين زيارتيه السابقتين لبيروت، موضحاً أنّ "سلوكيات الكيان الصهيوني باتت أوضح أمام الشعوب، وما كان الشهيد نصرالله يحذّر منه قبل عقود أصبح اليوم حقيقة ملموسة للجميع". وأضاف: "لقد بات واضحاً أنّ الكيان الصهيوني لا يرحم أي بلد، وما جرى في قطر خير دليل على ذلك".

وأكد أنّ "دول المنطقة باتت تبحث عن آليات للتعاون فيما بينها، وهذه مقاربة صحيحة ونحن ندعمها".

كما شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على متانة الروابط بين إيران ولبنان، قائلاً: "لقد تعمّقت صداقتنا أكثر خلال السنوات الأخيرة، ونحن دائماً نؤيد وجود حكومات مقتدرة ومستقلة. ونأمل أن تسير التطورات في لبنان بما يخدم الشعب اللبناني ويمهّد لتشكيل دولة قوية ومستقلة".

أضاف لاريجاني: "لبنان بلد صغير لكنه يمتلك شعبًا قويًا. المقاومة ولدت من الشعب اللبناني، وهي مصدر فخر لكل العالم الإسلامي، واليوم تشكّل حصنًا صامدًا في مواجهة إسرائيل".

وتابع قائلاً: "نحن متفائلون بمستقبل المنطقة. الوعي في المنطقة يتزايد، ونتمنى أن يتحقق الخير والصلاح لشعوبها".

وفي ختام حديثه، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "لدي اليوم عدة لقاءات نأمل أن تكون مفيدة، وأتمنى التوفيق للجميع".

/انتهى/