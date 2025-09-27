تفاصيل جدول لقاءات لاريجاني خلال زيارته لبيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، عشية زيارة الدكتور علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في بلادنا، إلى بيروت للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله، الأمين العام الراحل لحزب الله، تفاصيل جدول لقاءات السيد لاريجاني خلال زيارته للبلاد.

وفقاً لإعلان سفارة بلادنا في بيروت، سيتوجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في بلادنا صباح السبت إلى عين التينة بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري".

كما سيلتقي الدكتور لاريجاني رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في دار الحكومة بعد الظهر، ويجري معه محادثات.

كما سيحضر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران المراسم الرسمية لإحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، برفقة نخبة من قادة ومقاتلي المقاومة اللبنانية، عند مقام الشهيد نصر الله في طريقهم إلى مطار بيروت الدولي بعد ظهر السبت.

