وزيرة الطرق الايرانية: جميع العقوبات القائمة تكررت وآلية الزناد لا تحمل أي جديد ضد البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، فرزانة صادق، في حفل إحياء ذكرى أسبوع الدفاع المقدس: عُقد اجتماع الليلة الماضية في الأمم المتحدة، وكان موضوعه الرئيسي العقوبات التي تواجهها مختلف الدول، وخاصة إيران. وبالنظر إلى جهود الجهاز الدبلوماسي الإيراني لتقديم شرعية هذا البلد، فإن النتائج التي تحققت لافتة للنظر ومثيرة للجدل.

وأضاف: بذل الجهاز الدبلوماسي الإيراني جهودًا عديدة في السنوات الأخيرة لإظهار الظلم تعرضت البلاد علیها وشرعيتها. تشمل هذه الجهود عقد إيران اجتماعات ومؤتمرات دولية لتبرير وشرح وضعها، وقد شرح كبار المسؤولين في البلاد، بمن فيهم قائد الثورة، مرارًا وتكرارًا وضع العقوبات وآثارها للشعب. وتشير نتائج اجتماع الليلة الماضية إلى تكرار الوضع السابق.

وقال: "ثماني سنوات من الدفاع المقدس واثني عشر يومًا من الحرب المفروضة وإعادة الدفاع، كل هذا يزيد من ثقل مسؤولية وزارة كوزارة الطرق وبناء المدن، بالنظر إلى الملاحم التي صنعها الشعب، وهذا ليس مجرد كلام".

أوضح وزير الطرق والتنمية الحضرية: "في حرب الاثني عشر يومًا، كان هدف العدو هو إرباك البلاد في الساعات الأولى من الصباح باغتيال جنرالاتها ونخبها، وبالنظر إلى أن الظروف صعبة أيضًا ويعاني منها الشعب، فإن الورقة الرابحة هي أن ينزل الشعب إلى الشوارع، ويطيح بالحكومة دون أي متاعب، برأيه. لقد خططوا جيدًا، لكن جميع خطط العدو أُحبطت في حرب الاثني عشر يومًا لعدم حضور الشعب فی الشوارع. لقد تألق الشباب والمراهقون وجميع أبناء الشعب في حرب الاثني عشر يومًا وأحبطوا جميع خطط العدو.

صرح صادق: بما أن هذه العقوبات ستستمر، فسيتعين علينا مواصلة الكفاح ضد المشاكل، لكنني أعتقد أن شعب هذا البلد فريد من نوعه ويواصل دعمه لنا بفضل قدراته الأصيلة حتى نتمكن من اتخاذ خطوات نحو التنمية والتآزر اللذين يجب أن نتمتع بهما معًا.

وتابع: لا تزال المشاكل قائمة، وقد تتفاقم في بعض الحالات، ولكن نحن متحمسون لجميع الإمكانات والموارد التي يقدمها كل شخص هنا كممثل، يمثل جميع المهندسين والعمال والمقاولين وزملائي في العائلة الكبيرة لوزارة الطرق والتنمية الحضرية، وبالطبع، أنا مشجع بجهود الناس المستقبلية.

