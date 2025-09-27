رد فعل السفير الإيراني لدى ألمانيا على تفعيل آلية الزناد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب "مجيد نيلي" في منشور على موقع X للتواصل الاجتماعي ردًا على خطوة الأوروبيين بتفعيل آلية الزناد: "كما دافعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة عن مصالحها الوطنية وأمنها في وجه العدوان الأخير للنظام الإسرائيلي والولايات المتحدة، فإنها ستقاوم بكل قوتها التجاوزات المخالفة للقانون الدولي".

وأضاف: "في الواقع، إن مقاومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دفاع عن الدبلوماسية والقانون الدولي وسيادة القانون في وجه نهج القوة في العالم".

في أعقاب التصرف غير المسؤول الذي قامت به ثلاث دول أوروبية في إساءة استخدام آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة، تم استدعاء سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور صباح السبت.

