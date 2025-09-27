إمام جمعة بغداد: التطبيع مع إسرائيل خطر وجودي على هوية الأمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا آية الله السيد ياسين الموسوي، إمام جمعة بغداد والأستاذ البارز في حوزة النجف الأشرف، الشعب العراقي إلى المشاركة الواعية في الاستحقاق الانتخابي المقبل، مؤكداً أن الانتخابات ليست مجرد صناديق اقتراع، بل ساحة لمواجهة المشاريع الأجنبية التي تسعى إلى تغيير هوية العراق وربطه بالمصالح الأميركية والإسرائيلية.

وقال الموسوي في خطبة الجمعة إن "العراقيين أمام خيارين: إما القبول بنظام ضعيف وعاجز، أو الانخراط الفاعل في الانتخابات لإفشال المشروع الأميركي". وأضاف: "المشاركة الواعية تعني مقاومة المخططات الأجنبية، لا تكريسها، أما قرار من ننتخب فبيد الشعب وحده، لا القوى الخارجية".

وحذّر السيد الموسوي من محاولات تمرير ما يسمى "السلام"، واصفاً إياه بأنه مشروع خضوع وهيمنة يراد به ربط العراق ولبنان بالكيان الصهيوني.

وفي الشأن اللبناني، أشار إلى أن الحكومة واقعة تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية تهدف إلى إفقار الشعب وإضعاف المقاومة، مؤكداً أن "السلاح الذي تملكه المقاومة هو مصدر الشرعية الحقيقية، لأنه حمى لبنان من الاحتلال والمؤامرات". وانتقد سياسات الحكومة اللبنانية الحالية، قائلاً إنها "عاجزة عن مواجهة أزمات البلاد، وخاضعة لإملاءات الخارج".

وشدد على أن المقاومة تبقى الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان والعراق حرين مستقلين، مؤكداً أن محاولات تشويه صورة حزب الله أو تصويره كعقبة أمام الاستقرار "مؤامرة مفضوحة"، وأن الشعب اللبناني يدرك أن قوته في وحدته حول المقاومة.

واعتبر الموسوي أن المفاوضات التي يطرحها الغرب "ليست سوى وسيلة لفرض الهيمنة وإجبار الطرف الآخر على التنازل"، موضحاً أن المشروع الأميركي–الإسرائيلي يهدف إلى تفكيك المنطقة وربطها بالكيان الصهيوني سياسياً واقتصادياً.

وأكد أن الحملات التي تستهدف المشروع الإيراني ليست سوى "ذريعة لضرب قوى المقاومة"، داعياً إلى الحذر من الانجرار وراء مشاريع التطبيع التي تخدم أميركا وإسرائيل.

وختم السيد الموسوي كلمته بالقول: "المستقبل لأمتنا لا لمشاريع المستكبرين. النصر من عند الله، والمقاومة ستبقى ضمانة العزة والكرامة لشعوبنا في العراق ولبنان وفلسطين".

