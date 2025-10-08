قاليباف يدين بيان وزراء خارجية مجلس تعاون الخليج الفارسي وأوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على شبكة X ردًا على الادعاءات الواردة في البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي بشأن الجزر الثلاث: "ندين بشدة الادعاءات التدخلية والباطلة الواردة في البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تكرار الادعاء السخيف بشأن الجزر الإيرانية ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وبوموسي. لقد تم توقيع وترسيخ وحدة أراضي إيران بدماء مئات الآلاف من الشباب الذين نشأوا في هذه المياه والأراضي، ولن تقدم الأمة الإيرانية لن تغض النظر عن أي أوهام بشأنها".