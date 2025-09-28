رد فعل كوريا الجنوبية على عودة العقوبات غير القانونية على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن روسيا اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن عودة العقوبات الأممية على إيران من المتوقع أن يكون لها تأثير محدود على سيول.

وأكدت الوزارة أن كوريا الجنوبية، بصفتها عضوًا مسؤولًا في المجتمع الدولي، ستواصل المشاركة في الجهود الرامية إلى حل القضية النووية الإيرانية سلميًا وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على جهود حكومة البلاد للحد من المشاكل التي قد تواجهها الشركات الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، بضغط من الولايات المتحدة، رفض سابقًا مشروع قرار قدمته روسيا والصين يهدف إلى تمديد القرار 2231، الذي اعتُمد دعمًا للاتفاق النووي مع إيران.

وفي وقت سابق، بدأت بريطانيا وألمانيا وفرنسا عملية مدتها 30 يومًا لتفعيل آلية الزناد (سناب باك) باتهام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) وتقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة دون الإشارة إلى الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق في عام 2018، فضلاً عن انتهاكات الأطراف الأوروبية، تماشياً مع حملة "الضغط الأقصى" الأمريكية ضد طهران.

