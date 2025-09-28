عراقجي يناقش مع وزير الخارجية الأوغندي وجهات النظر حول التطورات الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي زار نيويورك لحضور الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية الأوغندي الجنرال أودونغو جيجي أبو بكر وأجرى محادثات معه بعد ظهر السبت.

وناقش الجانبان في هذا اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والزراعية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في المنظمات الدولية.

وأكد وزير خارجية بلادنا الأهمية البالغة التي توليها إيران لتوسيع العلاقات مع الدول النامية، وخاصة في القارة الأفريقية، معلنًا استعداد بلادنا لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

كما تبادل وزيرا خارجية إيران وأوغندا وجهات النظر حول التطورات الدولية.

وأشاد عراقجي بجهود أوغندا ومبادراتها بصفتها رئيسة حركة عدم الانحياز، مؤكدًا على ضرورة أن تلعب حركة عدم الانحياز دورًا أكثر فاعلية في مواجهة الأحادية والانفلات الأمني على الصعيد الدولي، وخاصة العقوبات الجائرة ضد الدول النامية.

وأكد وزير خارجية أوغندا على الموقف المبدئي لبلاده وحركة عدم الانحياز في إدانة العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، وأدان استخدام مجلس الأمن الدولي كأداة للضغط على إيران، مؤكدًا دعم أوغندا لحق جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

