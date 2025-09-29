بزشكيان: الشعب أثبتت تضامنه وقوته فترة العدوان الصهيوني.. فكرة اخضاع الأمة الإيرانية مجرد حلم وخيال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني خلال كلمة له في مراسم إحياء يوم رجال الإطفاء: "إذا تكاتفنا واعتمدنا على أنفسنا في حل المشكلات، وبدلًا من الاعتماد على الآخرين، وثقنا بعلمائنا ونخبنا ورجال أعمالنا، فسنتعلم ونكون قادرين على السعي نحو مستقبل أفضل".

وأضاف بزشكيان: "لم يتخيلوا أبدًا أن شعبنا العزيز سيكون داعمًا ومتعاطفًا إلى هذا الحد خلال تلك الأيام الاثني عشر من الحرب. ظنوا أن إيران قد ضعفت، لكن صمود الأمة حطم كل حساباتهم..لم نأتِ لحكم الشعب أو للتنمر عليه، بل جئنا لخدمته والسعي من أجل كرامته وعزته بكل ما أوتينا من قوة".

وتابع رئيس الجمهورية: "خلق توقعات زائفة في المجتمع وإجبار الناس على التعبير عن مشاكلهم هو مخطط من تدبير العدو..الخيار أمام أمتنا؛ إما أن ننحني، أو أن ننهض ونحاول ونضع خطة جديدة لحل المشاكل"، مؤكدا: "سنبذل في الحكومة كل ما في وسعنا من أجل شرف الوطن وكرامته. سنسعى بكل قوتنا لحل المشاكل، وسنضع كل ما في وسعنا في خدمة الشعب".

فكرة اخضاع الأمة الإيرانية مجرد حلم وخيال

قال الرئيس الايراني: "هؤلاء الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان والديمقراطية؛ نفس الأوروبيين الذين يقومون بمثل هذه اللفتات والأمريكيين الذين يدّعون الرحمة للإنسانية؛ انظروا ماذا يفعلون في غزة"، مضيفا: "دولةٌ تُثير الفوضى في المنطقة منذ سنوات لم تُعاقب أو تُدان ولو مرة واحدة في مجلس الأمن؛ لمجرد أن أمريكا تجلس وتمسح كل شيء بحق النقض (الفيتو) دفعة واحدة".

وأشار الى الأعمال العدائية للجانب الغربي ضد إيران وقال: "يريدون فرض عقوبات علينا لأننا لسنا على استعداد للخضوع لهم؛ لأننا لا نريد أن نُهان. فكرة إخضاع إيران وشعبنا ليست سوى حلم وخيال.

وشدد بزشكيان: "حقوق الإنسان هذه، وهذه الأمم المتحدة واليونسكو، ليست سوى أكاذيب. لأن الأبرياء يُقتلون أمام أعينهم، وإسرائيل تهاجم أي دولة تريدها، مجانًا"، مضيفا: "يريدون إجبارنا على الخضوع لأشخاص دنسين وقذرين، لكن حتى التفكير في ذلك لا مكان له في ذهني".

