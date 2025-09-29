نائب رئيس البرلمان الايراني: فكر المقاومة لا يمكن القضاء عليه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، شدّد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (الايراني) حميد رضا حاجي بابايي، على أهمية نقل الرواية الحقيقية عن صمود الشعب الإيراني البالغ تعداده السكاني 90 مليون نسمة، طوال الحرب الصهيونية التي استمرت 12 يوماً ضد ايران.

وقال حاجي بابايي، في كلمة له اليوم الإثنین خلال مراسم إزاحة الستار عن ملصق الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان "كتاب الدفاع المقدس والمقاومة" : علينا أن نسخّر مختلف الفنون في مجال الكتب والأفلام والوسائط المتعددة وغيرها من الأدوات، بهدف توجيه الرأي العام في الداخل والخارج نحو الحقائق التي استشهد من أجلها مقاتلونا، وذلك يتطلب أولاً معرفة الجمهور المستهدف.

وأضاف : لقد كنا على مشارف القمة، ولذلك هاجمونا، لأن المقاومة كانت في طريقها للترسخ عالمياً.

وأشار نائب رئيس البرلمان إلى، أن "فكر المقاومة لا يمكن القضاء عليه"؛ قائلاً : استهداف العدو لإيران ولبنان وسوريا وغزة واليمن وغيرها، إنما يعود إلى فكر المقاومة الذي بلغ القمة اليوم، وهذا الفكر لن يزول ويجب أن يُروى للعالم.

واختتم بابائي حديثه بالقول : اليوم الإسلام يقف في وجه الظلم وأمريكا، ويدافع عن المظلومين، والإسلام الحقيقي هو ذاك الذي يشرحه قائد الثورة الإسلامية.