ينبغي اعتبار قرار مجلس الأمن رقم 2231 منتهيا في 18 أكتوبر

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته لنيويورك.

وفي هذا اللقاء، أوضح وزير الخارجية مواقف إيران من التطورات في منطقة غرب آسيا، لا سيما التهديد الخطير الذي يشكله استمرار الكيان الصهيوني في إثارة الحروب وانتهاك القانون على السلام والاستقرار الدوليين، وأشار إلى المسؤولية الخاصة للأمم المتحدة وأمينها العام في حماية مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.

وفي إشارة إلى العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية في يونيو/حزيران، اعتبر وزير الخارجية الهجوم غير القانوني على المنشآت النووية السلمية الإيرانية في خضم المفاوضات الدبلوماسية انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخيانة للدبلوماسية، وشدد على ضرورة محاسبة المعتدين.

وصف وزير الخارجية تصرفات ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة في إساءة استخدام آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية ضد إيران بأنها غير مبررة وغير قانونية، مما يُمثل ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية، ويدل على انعدام حسن النية لدى هذه الدول القليلة.

وأكد عراقجي على ضرورة اعتبار القرار 2231 وجميع القيود المنصوص عليها فيه بشأن القضية النووية الإيرانية منتهيةً في الموعد المحدد، وهو 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي إشارة إلى الانتهاكات المتكررة لاتفاقية المقر وفرض الحكومة الأمريكية قيودًا غير مبررة وغير قانونية على الوفود والدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، دعا عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

وفي هذا الاجتماع، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية التزام جميع الأطراف بالدبلوماسية لحل القضايا الدولية، وأعلن استعداد الأمانة العامة للأمم المتحدة لأي مساعدة في هذا الصدد.

وأكد الأمين العام أيضا على أهمية احترام التزامات الحكومة المضيفة تجاه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتجنب انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة المقر.

