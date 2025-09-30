عراقجي: آلية الزناد تجعل الحل الدبلوماسي أكثر صعوبة، التخصيب حقنا المشروع

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح وزير الخارجية سيد عباس عراقجي في مقابلة صحفية بأننا لم نكن نرغب قط في امتلاك أسلحة نووية، وقد أثبتنا ذلك بتوقيعنا الاتفاق النووي مع دول مجموعة 5+1، بما فيها الولايات المتحدة، عام 2015.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، قال أيضًا: "هاجمت الولايات المتحدة منشآتنا النووية ومراكز التخصيب، ودمرتها وألحقت بها أضرارًا بالغة. لكن هذه العملية العسكرية لم تستطع تحقيق أهدافهم، لأن التكنولوجيا متوفرة ومحلية لدينا. لم نستورد التكنولوجيا النووية من الخارج، بل طورناها بأنفسنا".

فيما يلي النص الكامل للمقابلة:

سؤال المُضيف: توصل الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو إلى اتفاق بشأن خطة سلام من 20 نقطة لغزة. لكن حماس لم تقبل هذه الاتفاقية حتى الآن. هل اطلعت على هذه الخطة؟ وهل تعتقد أن على حماس قبولها؟

عراقجي: لطالما سعت إيران إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وأعتقد أن من واجب جميع الحكومات التعاون لإنهاء هذه الجرائم في غزة. على مدى السنوات الثماني الماضية، طُرحت أكثر من مئة خطة مختلفة لحل هذا الصراع في الشرق الأوسط. الخطة الوحيدة القادرة على الاستمرار هي تلك التي تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتحترمه. ننتظر لنرى ما إذا كان ذلك سيحدث.

سؤال : هل اطلعتم على خطة السلام هذه، أو هل استطعتم التشاور مع حماس بشأنها؟

عراقجي: لقد اطلعنا على هذه الخطة، وننتظر رد فعل حماس والفلسطينيين عليها.

سؤال : اليوم، تحدّث ترامب مُطوّلاً أيضاً عن إيران وبرنامجها النووي. سيادة الوزير، أنا متأكدة أنك تتذكر أنه أشار تحديداً إلى الغارات الجوية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية هذا الصيف. أودّ أن أُشاركك هذا الاقتباس.

(تصريحات ترامب: لقد دمّرنا قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم تماماً، وقضينا على إمكانية امتلاك سلاح نووي، وهو ما كان من الممكن تحقيقه في غضون شهرين.) هل هذا الادعاء صحيح، يا سيدي الوزير؟

عراقجي: الحقيقة هي أننا لم نكن يوماً نرغب في امتلاك أسلحة نووية. وقد أثبتنا ذلك عندما وقّعنا خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع دول مجموعة 5+1، بما فيها الولايات المتحدة، عام 2015. لقد أثبتنا أننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية.

لقد دخلنا في هذا الاتفاق بحسن نية، وأوفينا بجميع التزاماتنا، وعندما انسحبت الولايات المتحدة منه، لم يكن هناك مبرر لهذا الإجراء، لأن تقارير عديدة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران الكامل بالتزاماتها. لقد أثبتنا أننا لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية.

في مايو ويونيو 2025، دعتنا إدارة ترامب لاستئناف المفاوضات النووية، وقبلنا الدعوة. عُقدت خمس جولات من المفاوضات، وكان من المقرر عقد الجولة السادسة في 15 يونيو، أي قبل يومين من هجوم إسرائيل علينا، وانضمت إليها الولايات المتحدة في هذا الهجوم.

لقد مررنا بتجربتين مريرتين وغير سارتين مع الولايات المتحدة. مرة واحدة تم التوصل إلى اتفاق، لكنهم انسحبوا منه. ومرة أخرى هذا العام، تفاوضنا وتعرضنا للهجوم.

في الأسبوع الماضي، جئت إلى نيويورك بمقترحات عادلة ومتوازنة وبناءة لإيجاد حل دبلوماسي لهذه الأزمة. لكن هذه المقترحات قوبلت أيضًا بالرفض من جانب الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، ولجأت إلى العودة الفورية للعقوبات (سناب باك)، وهو ما زاد من تعقيد المشاكل.

هاجمت الولايات المتحدة منشآتنا النووية ومراكز التخصيب، ودمرتها وألحقت بها أضرارًا بالغة. لكن هذه العملية العسكرية لم تستطع تحقيق أهدافهم، لأن التكنولوجيا متوفرة لدينا. لم نستورد التكنولوجيا النووية من الخارج، بل طورناها بأنفسنا. لذا، فالتكنولوجيا موجودة، وإذا كان هناك قلق بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيجب أن يكون الحل دبلوماسيًا، وكنا دائمًا مستعدين للحوار والحل الدبلوماسي.

جربوا الخيار العسكري، لكنه لم يحل المشكلة. والآن يلجأون مجددًا إلى آلية "سناب باك"، وهو ما لن يحل المشكلة، بل سيزيد من التعقيدات والصعوبات، ويصعّب الحل الدبلوماسي.

سؤال : بالنسبة للمشاهدين، "آلية الزناد" تعني إعادة فرض العقوبات الصارمة على إيران التي كانت مفروضة قبل الاتفاق النووي. هناك سؤالٌ لطالما راودني، يا معالي الوزير، وهو: إذا أرادت إيران كسب ثقة العالم في قضية الأسلحة النووية، فإن أبسط سبيلٍ هو الحد من تخصيب اليورانيوم إلى المستوى اللازم لإنتاج الطاقة النووية فقط، وهو ما رفضته إيران حتى الآن. هل أنتم مستعدون للإعلان عن هذا الالتزام كجزء من الاتفاق؟

عراقجي: بادئ ذي بدء، اسمحوا لي أن أذكر أنكم أثرتم مسألة إعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن. من المؤسف للغاية أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة وقتلت 65 ألف شخص، لكن مجلس الأمن، بدلاً من إدانة هذه الأعمال، يستهدف إيران بالعقاب. ومن المفارقات المريرة أن مجلس الأمن لا يُدين الهجمات وعمليات القتل، ولكن عندما يتعلق الأمر بإيران، فإنه يُشدد العقوبات ويُعاقبها.

فيما يتعلق بالتخصيب، أشير إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المبرمة عام ٢٠١٥. في ذلك الوقت، اتفقنا على تحديد مستوى التخصيب في إيران بنسبة ٣٫٦٧٪ فقط، ولمفاعل الأبحاث في طهران بنسبة ٢٠٪ تقريبًا.

كان مفاعل الأبحاث في طهران (TRR)، الذي بناه الأمريكيون قبل الثورة، يعمل باليورانيوم المخصب بنسبة ٩٠٪. بعد الثورة، أعدنا تهيئته وخفضنا مستوى التخصيب إلى ٢٠٪. ينتج هذا المفاعل نظائر مشعة وأدوية يحتاجها أكثر من مليون إيراني. لذا، نحن بحاجة إلى التخصيب، وخاصةً التخصيب إلى ٢٠٪ ضروري لهذا المفاعل. ومن حقنا أيضًا تخصيب اليورانيوم. لم ننتهك معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) قط، وتصرفنا دائمًا في إطار القانون الدولي. كل ما نطالب به هو ممارسة حقنا القانوني.

/انتهى/