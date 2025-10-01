بالصورة.. الجنرال قاآني يحضر مراسم تشييع عقيلة آية الله السيستاني في النجف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت وسائل اعلام صورة للجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الاسلامي، وهو يشارك جنازة عقيلة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيستاني في النجف الأشرف.

/انتهى/