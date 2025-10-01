  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠١‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٣ ص

بالصورة.. الجنرال قاآني يحضر مراسم تشييع عقيلة آية الله السيستاني في النجف

شارك قائد فيلق القدس للحرس الثوري الجنرال اسماعيل قاآني في مراسم تشييع عقيلة آية الله العظمى السيستاني في النجف الأشرف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت وسائل اعلام صورة للجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الاسلامي، وهو يشارك جنازة عقيلة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيستاني في النجف الأشرف.

جواد ماستری فراهانی

سمات

