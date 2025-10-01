  1. إيران
تجارة إيران مع الاتحاد الأوراسي ترتفع بنسبة 35%

أدى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى زيادة فورية في حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 35%.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن وكالة تاس، انه أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أورتشوك، أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي أدى إلى زيادة فورية في حجم التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 35%.

وقال: "دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ مايو، وفي يوليو شهدنا زيادة بنسبة 35% في حجم التجارة الثنائية؛ وهذا نمو جيد جدًا ويُظهر أن هذه الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ الفوري".

وأضاف المسؤول الروسي أن الاتحاد الأوراسي وإندونيسيا بصدد صياغة اتفاقية مماثلة، وسيتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام.

وقال أورتشوك: "إن كافة الإجراءات اللازمة جارية في هذا الصدد، وقد أبدت دول مثل أوزبكستان، التي تلعب دوراً إشرافياً على اتفاقيات هذا الاتحاد، اهتماماً جدياً بتطوير التجارة بهذه الطريقة".

