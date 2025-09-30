وزير الصناعة الايراني يؤكد على تطوير التجارة مع دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد شارك السيد محمد أتابك، رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وبيلاروسيا، ممثلًا عن إيران، في اجتماع مجلس رؤساء الوزراء، وأجرى مشاورات مكثفة مع الوزراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين والصناعيين في بيلاروسيا.

وقال، بحضور رؤساء وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، والوزراء والمسؤولين المشاركين في حفل افتتاح معرض مينسك الدولي للمبتكرين الصناعيين: "إن مستقبل منطقتنا رهنٌ بإرادة رؤساء دولها اليوم، وقراراتهم التي تصب في المصلحة الوطنية لشعوبنا".

وأكد أتابك على ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتقارب دول المنطقة في مسار الاستفادة من القدرات العلمية.

وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على قدراتها العلمية والتكنولوجية، وبنظرة استشرافية، عازمة على شق طريق جديد نحو تنمية عادلة ومستدامة وسلمية، جنبًا إلى جنب مع جيرانها وشركائها".

وأكد أتابك: "لا شك أن هذا الطريق هو طريق نحو غدٍ يُسهم فيه العلم والصناعة والتكنولوجيا في رفاه الأمم وتعايشها السلمي".

