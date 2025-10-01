إيران تستضيف اجتماعًا متخصصًا لمدة يومين لمجموعة عمل المعلومات المكانية لدول بريكس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة في الهيئة الوطنية للمساحة، أن الاجتماع عُقد في مركز التعاون من أجل التحول والتقدم بالرئاسة الإيرانية في 30 سبتمبر و 1 اكتوبر الجاري، بحضور أعضاء بريكس عبر الاتصال الافتراضي، وبإشراف وتنظيم من الهيئة الوطنية للمساحة. وافتتح الاجتماع بكلمة رئيس الهيئة، إسكندر صيدايي، الذي يشغل أيضًا منصب معاون منظمة التخطيط والميزانية، حيث أكد على أهمية حوكمة البيانات المكانية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وأشار صيدايي في كلمته إلى أن التخطيط الفعّال والمستقبلي يعتمد بشكل كبير على بيانات علمية دقيقة وشفافة وموثوقة. واعتبر العلوم المكانية مزيجًا من المساحة، الجيولوجيا، وغيرها من التخصصات ذات الصلة، ومهمتها تحويل البيانات المكانية إلى خرائط وأنظمة ومعلومات عملية، تشكّل أدوات قوية للمديرين في الدول والمنظمات الدولية لاتخاذ قرارات استراتيجية وتنفيذ خطط عملية بدقة أكبر.

خلال اليوم الأول من الاجتماع، أتيحت الفرصة لدول بريكس – بما في ذلك روسيا، الهند، الصين، البرازيل، إندونيسيا، جنوب أفريقيا وغيرها – لعرض خبراتها وإنجازاتها السنوية في مجال تكنولوجيا المعلومات المكانية. وتضمن تبادل المعرفة تقديم أمثلة على دمج البيانات المأخوذة من الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والتصوير الجوي ونظام GPS، والتي لها تطبيقات واسعة في مجالات النقل، الإدارة الحضرية، التنمية المستدامة، وإدارة الأزمات.

واختتم صيدايي كلمته بوصف بريكس بأنها مجموعة قوية تضم نصف سكان العالم، مؤكدًا على مبادئ التجارة الحرة والاقتصاد المفتوح وكسر احتكار القوى الكبرى. وأعرب عن أمله بأن تسهم هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي متعدد الأطراف، وتبادل الخبرات، وصولاً إلى تعزيز التنمية المستدامة بين أعضاء المجموعة.

كما أبرزت إيران التزامها بالتفاعل والتعاون الجاد مع دول بريكس، خصوصًا في مجال حوكمة البيانات، لدعم تطوير البنية التحتية لتقنيات المعلومات المكانية. وقد شهدت فعاليات الاجتماع مشاركة واسعة من الدول الأعضاء التي عرضت إنجازاتها في محورين رئيسيين: «الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات المكانية» و«دور المعلومات المكانية في التنمية المستدامة».

في مستهل اللقاء، قدم ممثل روسيا – الدولة المستضيفة للاجتماع السابق – تقريرًا عن فعالياته، تلاه عرض ممثلي البرازيل، الصين، مصر، إثيوبيا، الهند، إندونيسيا، روسيا، وجنوب أفريقيا لأبرز إنجازاتهم.

وأشار السيد رامين بابي، مدير عام مكتب الرئاسة والعلاقات العامة والشؤون الدولية في الهيئة الوطنية للمساحة ومنسق الاجتماع، إلى حرص إيران على التعاون مع الدول الأعضاء في بريكس من خلال مشاريع مشتركة وتبادل المعرفة، بمشاركة الهيئات الجغرافية والجيولوجية والأرصاد الجوية. كما قدم الدكتور مرتضى صديقي، نائب المدير الفني لإنتاج المعلومات المكانية، كلمة بعنوان «البيانات المكانية داعم للتخطيط والإدارة»، استعرض فيها أبرز إنجازات الهيئة وجهودها في هذا المجال.