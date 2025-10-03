  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٣:٥٩ م

الحملة الانتخابية الدعائية تنطلق في بغداد وعموم محافظات العراق

الحملة الانتخابية الدعائية تنطلق في بغداد وعموم محافظات العراق

بدأت الحملة الانتخابية الدعائية لانتخابات مجلس النواب 2025 في عموم العراق اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في وقت سابق، عن مصادقة مجلس المفوضين على قوائم المرشحين، فيما أعلنت انطلاق الحملات الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة في 3 تشرين الأول الجاري، وتستمر حتى 8 تشرين الثاني 2025.

وأكدت مفوضية الانتخابات أنها ستواصل توزيع البطاقات البايومترية للمواطنين حتى موعد الاقتراع، لضمان تمكين جميع الناخبين من المشاركة في العملية الانتخابية دون استثناء.
وسبق أن حدد مجلس الوزراء، 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في عموم العراق.


المصدر: مواقع خبرية

رمز الخبر 1963372
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات