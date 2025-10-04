تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 إرهابيين انفصاليين تابعين للکیان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم صباح اليوم السبت 4 أكتوبر تنفيذ أحكام الإعدام بحق ستة إرهابيين انفصاليين استهدفوا أمن محافظة خوزستان عبر سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات خلال الأعوام الماضية، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ومصادقة المحكمة العليا.

وقد شارك هؤلاء الإرهابيون بشكل مباشر في اغتيال ضباط وعناصر الأمن ، الشهداء نظر صفاري، ومحمد رضا رفيعي نسب، وعلي صالح مجد، ويونس بحر، كما اعترفوا بالتخطيط وتنفيذ أعمال تخريبية مثل صنع وزرع القنابل، وتفجير محطة وقود في خرمشهر، والهجمات المسلحة على البنوك، وإلقاء القنابل اليدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد.

