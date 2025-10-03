زلزال بقوة 5.3 درجات یضرب منطقة زواره فی أصفهان وسط إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهزة الأرضية شعر بها سكان قم وطهران أيضاً.

وبحسب هيئة الطوارئ في طهران، لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات جراء الهزة التي شعر بها سكان العاصمة طهران.

/انتهى/