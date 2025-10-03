زلزال بقوة 5.3 درجات یضرب منطقة زواره فی أصفهان وسط إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهزة الأرضية شعر بها سكان قم وطهران أيضاً.
date 2025-10-03

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات، فجر اليوم الجمعة، ضواحي منطقة زواره بمحافظة أصفهان وسط إيران.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهزة الأرضية شعر بها سكان قم وطهران أيضاً.
وبحسب هيئة الطوارئ في طهران، لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات جراء الهزة التي شعر بها سكان العاصمة طهران.
/انتهى/
