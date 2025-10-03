  1. إيران
٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٩:١٢ ص

زلزال بقوة 5.3 درجات یضرب منطقة زواره فی أصفهان وسط إیران

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات، فجر اليوم الجمعة، ضواحي منطقة زواره بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهزة الأرضية شعر بها سكان قم وطهران أيضاً.

وبحسب هيئة الطوارئ في طهران، لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابات جراء الهزة التي شعر بها سكان العاصمة طهران.

