إعلام إسرائيلي: ويتكوف وكوشنر توجها إلى مصر لبحث تفاصيل إطلاق سراح الأسرى

نقلت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مسؤول في البيت الأبيض، أن مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يتوجهان اليوم إلى مصر.

وأوضحت "القناة 12" أنّ المبعوثين سيشاركان في مفاوضات تفاصيل إطلاق سراح الأسرى ومناقشة إنهاء الحرب.

وأمس الجمعة، سلّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى الوسطاء، ردها على مقترح ترامب لإيقاف الحرب، والذي وافقت فيه على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، أحياء وجثامين، وفقاً لصيغة التبادل الواردة في المقترح ، مع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل.

رد حماس استدعى دعوة من الرئيس الأميركي للاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف قصف غزة فوراً، حتى نتمكّن من إخراج الأسرى بأمان وسرعة".

من جهته، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان، فجر اليوم، إنّ "إسرائيل" تستعدّ لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى.