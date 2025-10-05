قاليباف: الشرطة ذراع النظام في إرساء الأمن والاستقرار الاجتماعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأحد ): نحتفل بأسبوع الشرطة بشعار "شرطة قوية، ومشاركة شعبية، ومجتمع آمن". لقد كانت الشرطة، باعتبارها ذراعًا قويًا للنظام الإسلامي في إرساء الأمن والاستقرار الاجتماعي، دائمًا في طليعة خدمة الشعب العزيز، وقدمت شهداء أعزاء من أجل الوطن والثورة، وتفخر بإرساء الأمن والسلام في البلاد.

وتابع: وفقًا لتصريحات سماحة قائد الثورة، تُعدّ قوات الشرطة رمزًا للاقتدار والرحمة على مستوى المجتمع في آنٍ واحد. ينبغي أن يشعر الناس بقوة الشرطة واقتدارها، وتعاطفهم وثقتهم ومحبتهم، لأن المجتمع الآمن يتشكل في ظل رأس مال اجتماعي عالٍ وعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة العامة.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن مفهوم قوة الشرطة التي تتمحور حول المواطن، يعكس جهود الشرطة في إرساء الأمن المستدام، ويتجاوز إرساء الأمن القائم على ممارسة السلطة فقط إلى درجة أن تصبح الشرطة نفسها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز رأس المال الاجتماعي.

/انتهى/ِ