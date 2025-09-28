قاليباف: لسنا ملزمين بتعليق التخصيب

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف: تعتبر جمهورية إيران الإسلامية إعادة فرض العقوبات غير قانوني. ولا تعتبر إيران نفسها ملزمة بالامتثال لهذه القرارات غير القانونية، بما في ذلك تعليق التخصيب.

وحول أثر القرارات قال: إن العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار لا تشكل أهمية عملية مقارنة بالعقوبات الأميركية.

وأكد قاليباف: إن العامل الرئيسي في الحفاظ على المصالح الوطنية والأمن الإيراني أصبح أقوى بكل بساطة. وإن الطريقة الوحيدة لردع العدو عن مهاجمة إيران هي تعزيز القدرات الدفاعية والحفاظ على التماسك الوطني.

/انتهى/