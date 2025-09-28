  1. إيران
قاليباف: لسنا ملزمين بتعليق التخصيب

رئيس مجلس النواب: تعتبر جمهورية إيران الإسلامية إعادة فرض العقوبات غير قانوني. ولا تعتبر إيران نفسها ملزمة بالامتثال لهذه القرارات غير القانونية، بما في ذلك تعليق التخصيب.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف: تعتبر جمهورية إيران الإسلامية إعادة فرض العقوبات غير قانوني. ولا تعتبر إيران نفسها ملزمة بالامتثال لهذه القرارات غير القانونية، بما في ذلك تعليق التخصيب.

وحول أثر القرارات قال: إن العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار لا تشكل أهمية عملية مقارنة بالعقوبات الأميركية.

وأكد قاليباف: إن العامل الرئيسي في الحفاظ على المصالح الوطنية والأمن الإيراني أصبح أقوى بكل بساطة. وإن الطريقة الوحيدة لردع العدو عن مهاجمة إيران هي تعزيز القدرات الدفاعية والحفاظ على التماسك الوطني.

