٢١‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٨:٢٢ ص

قاليباف: سيبقى علم إيران والإيرانيين مرفوعا إلى الأبد بين دول العالم

هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة اليونانية الرومانية بفوزه ببطولة العالم في كرواتيا، قائلاً: سيبقى علم إيران والإيرانيين مرفوعا إلى الأبد بين دول العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد باقر قاليباف في منشور على صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي X: "قبل أيام، بطولة المصارعة الحرة، واليوم بطولة المصارعة اليونانية الرومانية؛ سيبقى علم إيران والإيرانيين مرفوعا إلى الأبد بين دول العالم.

إن اجتهاد المصارعين وحماسهم، والكفاءة الفنية العالية وكفاءة المدربين المحترمين، والمسؤولية والإدارة الحكيمة لرئيس وأعضاء اتحاد المصارعة، كلها أمور تستحق الثناء. تهانينا لأبطال المنتخب الوطني للمصارعة اليونانية الرومانية، نحن فخورون بكم جميعًا."

