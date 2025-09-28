قاليباف: الغرب استخدم المفاوضات كأداة خادعة لتقليص قدرات ايران الدفاعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الاسلامي، في تديوينة له: "نعتبر تطبيق آلية الزناد من قبل ثلاث دول أوروبية أمرًا غير قانوني، ولا يزال حق إيران في تخصيب اليورانيوم مُعترفًا به بموجب القانون الدولي. العقوبات الواردة في هذه القرارات ليست ذات أهمية تُذكر، وأي إجراء ضد إيران سيُقابل برد فعل مضاد جاد.

حاولت إيران إدارة القضية بالدبلوماسية واحترام المصالح الوطنية، لكن الغرب استخدم المفاوضات كأداة خادعة لتقليص قدراتنا الدفاعية.

الدبلوماسية بلا قوة هي الوسيلة الوحيدة للضغط؛ وتعزيز القوة الدفاعية والتماسك الوطني هو السبيل الوحيد لردع العدو والحفاظ على أمن البلاد".